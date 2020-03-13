Уже пять футболистов итальянской «Сампдории» сдали положительный результат на коронавирус. Ранее сообщалось, что заболел нападающий Маноло Габбьядини, однако он стал не единственным игроком, у которого обнаружен COVID-19.

Положительный тест также сдали полузащитник Олбин Экдаль, защитник Омар Колли, форвард Антонио Ла Гумина и хавбек Мортен Торсбю. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Ранее коронавирус был найден у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Также инфекция обнаружена в Английской премьер-лиге: в «Челси» заболел Каллум Хадсон-Одои, в «Арсенале» — главный тренер Микель Артета.