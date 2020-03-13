Женская сборная России по биатлону заняла пятое место в зачете Кубка наций. Таким образом, россиянки завоевали максимальную квоту на следующий сезон: в гонках смогут принимать участие по шесть спортсменок.

В прошлом сезоне сборная России потеряла одну квоту из-за дисквалификации Маргариты Васильевой, которая пропустила три допинг-теста. В сезоне-2019/20 команда могла выставлять на гонки лишь пятерых участниц.

Напомним, зачет Кубка наций выиграла сборная Норвегии, набравшая 7865 очков. На втором месте расположилась Германия (7202), на третьем — Франция (7058). Четвертыми стали биатлонистки из Швеции (6896). Сборная России набрала 6479 очков. Заключительная гонка сезона состоится завтра, 14 марта.