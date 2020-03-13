Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал отмену чемпионата мира в Монреале (Канада).

«Отмена чемпионата мира по фигурному катанию была обескураживающей новостью, много сил было направлено нашими спортсменами и тренерским штабом на подготовку, но все всё понимают, и здоровье превыше всего!», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в Монреале должны были выступить три воспитанницы группы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Ранее они заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы в Граце.

Также принять участие в чемпионате мира должен был Морис Квителашвили, тренирующийся под руководством Тутберидзе и представляющий сборную Грузии.

Чемпионат мира был запланирован на 16-22 марта, его отменили из-за пандемии коронавируса.