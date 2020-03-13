Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представит новый номер на ледовом шоу «Россия, вперед!», которое состоится в Москве 29 марта.

Об этом сообщил хореограф Даниил Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме». Он объяснил, что Загитова должна была исполнить новый номер на чемпионате мира в Монреале, куда была приглашена на показательные выступления. Однако турнир был отменен в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris», — написал Глейхенгауз.

Напомним, Загитова на данный момент не соревнуется, так как взяла паузу в карьере. Из-за того, что турнир в Монреале не состоится, Загитова останется действующей чемпионкой мира.