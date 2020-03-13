Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала отмену заключительного этапа Кубка мира, который должен был состояться в норвежском Холменколлене.

Соревнования сорвались из-за угрозы распространения коронавируса, однако чемпионат России в Ханты-Мансийске должен состояться согласно календарю.

«Лучше бы чемпионат России отменили», — пошутила Старых в эфире телеканала «Матч ТВ». Она добавила, что из-за отмены соревнований в Норвегии возникает чувство, будто сезон не закончен.

Напомним, сегодня Старых выступила в спринте и отобралась в гонку преследования, которая состоится в субботу, 14 марта.

«Было не очень легко – думаю, из-за скольжения, свежего снега. По состоянию можно бороться, но чувствуется усталость к концу сезон», — сказала биатлонистка.