Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление Ларисы Куклиной в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Куклина стала лучшей из россиянок, финишировав седьмой.

«Куклина еще до гонки говорила, что у нее есть утомление от сезона – она почти ничего не пропустила, полноценный сезон отсоревновалась. Никаких претензий: как она бежала сегодня, так и должно было быть», — заявил Норицын в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, все россиянки могли стрелять лучше на первом огневом рубеже, так как ветер был сложным для стрельбы стоя. Норицын подчеркнул, что проблем с лыжами сегодня не было, инвентарь работал хорошо.

Напомним, завтра, 14 марта, состоятся заключительные гонки сезона — мужской и женский пасьюты.