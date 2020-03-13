Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что хореограф Ше-Линн Бурн поставила ей произвольную программу для следующего сезона.

«Произвольная программа. Спасибо, Ше-Линн! Всегда приятно с тобой работать», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Ше-Линн Бурн является постановщиком программы «Мемуары Гейши», с которой Медведева выступала в нынешнем сезоне.

Ранее Медведева огласила музыку, под которую планирует выступать в следующем сезоне: Alegría (Cirque du Soleil).

Для короткой программы она выбрала композицию «Маскарад» Арама Хачатуряна. Хореографом программы стал канадец Джеффри Баттл.