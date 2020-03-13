Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. На своей странице в «Инстаграме» спортсмен оставил лаконичное сообщение: «Пора прощаться». Он опубликовал фотографию с церемонии награждения Олимпийских игр 2018-го года в Пхенчхане.

Ранее Фуркад несколько раз сообщал, что по окончании нынешнего сезона обдумает свое будущее, однако зарубежные биатлонисты были уверены, что француз продолжит карьеру до следующих Олимпийских игр.

На данный момент Фуркад возглавляет общий зачет Кубка мира, однако его преимущество перед заключительной гонкой сезона составляет всего 10 очков. Француз набрал 880 баллов, его ближайший преследователь норвежец Йоханнес Бё — 870. Завтра, 14 марта, состоится финальная гонка преследования, которая закроет текущий сезон.

Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира.