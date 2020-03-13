Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение французского биатлониста Мартена Фуркада завершить карьеру.

Васильев признался, что не удивился этой новости, так как результаты Фуркада упали еще в прошлом году. По мнению эксперта, Фуркад немного исправил положение в этом сезоне, однако понял, что не сможет вернуться на прежний уровень.

Васильев одобрил решение Фуркада, так как считает, что завершать карьеру нужно на пике.

«Сделал всё правильно, на взлёте, а не так, как Бьорндален, который еле ноги волочил», — заявил специалист, слова которого приводит «Чемпионат». Однако Фуркад, по его мнению, не станет величайшим биатлонистом в истории, а останется вторым после Бьорндалена.

Напомним, завтра, 14 марта, Фуркад должен провести последнюю гонку в карьере.