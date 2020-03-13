Российский полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом.

Как сообщает «Чемпионат», новое соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.

Напомним, футболист присоединился к французскому клубу летом 2018 года, ранее он защищал цвета московского ЦСКА. Трансфер Головина обошелся «Монако» в 30 миллионов евро. Прежнее соглашение россиянина с монегасками было рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Головин принял участие в 25 матча чемпионата Франции. Он стал автором трех забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. В остальных национальных турнирах Александр выходил на поле пять раз.

На данный момент «Монако» идет на девятом месте турнирной таблицы с 40 очками после 28 матчей.