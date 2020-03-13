Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция, рассказал о своем состоянии.

Он поблагодарил болельщиков за слова поддержки и заверил, что уже чувствует себя намного лучше.

«Мы все столкнулись с огромной и беспрецедентной проблемой. Здоровье каждого — единственная важная вещь», — написал Артета на своей странице в «Инстаграме». Он подчеркнул, что одобряет решение о приостановке матчей.

Напомним, в пятницу, 13 марта, руководство английской Премьер-лиги объявило, что проведение чемпионата приостановлено до 4 апреля.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце минувшего года. На данный момент от заболевания погибли более 5 тысяч человек.