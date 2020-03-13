Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад опубликовал прощальное письмо. В субботу, 14 марта, он проведет последнюю гонку в карьере.

В письме он написал, что сражался со многими великими соперниками, в том числе с Бьорндаленом, Шипулиным, Сведсеном и другими.

«Исполнил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции. Боролся и побеждал. Но приходилось и страдать. Падал и вставал. И рос», — написал Фуркад на своей странице в «Фейсбуке».

Он подчеркнул, что любит биатлон и посвятил ему большую часть жизни. Фуркад добавил, что не завершил карьеру после Олимпийских игр в Пхенчхане, потому что не мог сойти с выбранного пути. В прошлом году пришлось сильно понервничать, но это позволило подняться еще выше, написал француз.

«Мне пришлось пройти испытания на прочность перед тем, как завоевать два новых титула на чемпионате мира», — сказал Фуркад.

Он добавил, что его главным вызовом стало вернуть моменты радости. «Считаю, что эта последняя миссия успешно завершена, независимо от итогов нынешнего сезона», — написал Мартен.