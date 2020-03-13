Мартен Фуркад завершил карьеру, российские биатлонистки вернули максимальную квоту, а коронавирус продолжает отменять соревнования. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Марте Фуркад завершил карьеру

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Завтра, 14 марта, состоится его последняя гонка — пасьют в Контиолахти. «Пора прощаться», — написал француз у себя в инстаграме. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира и семикратным обладателем большого Хрустального глобуса.

Евгения Медведева поставила новую произвольную программу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила ей новую произвольную программу. Ранее сообщалось, что россиянка отправилась в Калифорнию с рабочим визитом. В следующем сезоне Евгения будет выступать под композицию Alegría (Cirque du Soleil).

Российские биатлонистки вернули максимальную квоту на следующий сезон

Женская сборная России по биатлону заняла пятое место в зачете Кубка наций. Благодаря этому в следующем сезоне команда получит максимальную квоту: в гонках смогут принимать участие по шесть представительниц страны. В этом году Россия могла выставлять на гонки пятерых спортсменок, так как одна квота была потеряна из-за дисквалификации Маргариты Васильевой.

Загитова выбрала образ Эсмеральды для нового показательного номера

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пердставит новый показательный номер на шоу в Москве 29 марта. Как сообщил хореограф Даниил Глейхенгауз, она будет выступать в образе Эсмеральды из «Собора Парижской богоматери». Загитова должна была показать номер на чемпионате мира, куда была приглашена на показательные выступления, но турнир отменили.

Уже пять игроков «Сампдории» заболели коронавирусом

Уже пять футболистов итальянской «Сампдории» сдали положительный результат на коронавирус. Ранее сообщалось, что заболел нападающий Маноло Габбьядини, однако он стал не единственным игроком, у которого обнаружен COVID-19. Положительный тест также сдали полузащитник Олбин Экдаль, защитник Омар Колли, форвард Антонио Ла Гумина и хавбек Мортен Торсбю.