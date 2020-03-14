На этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) состоится заключительная гонка биатлонного сезона-2019/20. Сегодня, 14 марта, в 17:45 по московскому времени стартует женский пасьют.

Спортсменки преодолеют дистанцию 10 километров с четырьмя огневыми рубежами: по два из положений лежа и стоя. Первой на старт выйдет победительница вчерашнего спринта немка Денизе Херрманн.

Сборную России будут представлять четыре спортсменки: Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых. Кристина Резцова не попала в топ-60 спринта и не отобралась в пасьют.

Куклина отправится на дистанцию под седьмым номером, Старых — под 24-м. Миронова начнет гонку 44-й, Юрлова — 46-й.

Гонка станет заключительной в сезоне, так как смешанные эстафеты были отменены.