Бывший обладатель Золотого мяча из Бразилии Роналдиньо сыграл в тюремном футбольном турнире в Парагвае. По информации Globoesporte, в решающем матче команда бразильца победила со счетом 11:2.

Сам Роналдиньо поучаствовал во всех голах своей команды. Экс-полузащитник «Барселоны» забил в финале пять мячей и сделал шесть голевых передач. За победу в турнире команда Ранлдиньо получил приз — копченую свинью весом 16 кг.

Напомним, чемпион мира 2002 был арестован на прошлой неделе в Асунсьоне по делу о въезде в Парагвай по фальшивому паспорту. Бразилец пересекал границу вместе со своим братом Роберто де Ассисом Морейра. Роналдиньо хотел вернуться обратно в Бразилию, но в конце неделе был помещен под арест.