Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал решение Мартена Фуркада завершить карьере. Француз объявил об этом в пятницу, 13 марта.

Драчев отметил, что сказывается возраст и накопилась усталость, поэтому это нормальный ход. По мнению Драчева, Фуркад оставляет французскую команду в хорошем состоянии с сильными биатлонистами в составе.

«Я считаю, поставить точку на пике карьеры – правильное решение. Он уже доказал, в первую очередь самому себе, что последние годы являлся сильнейшим биатлонистом мира», — приводит слова Драчева ТАСС.

Сегодня станет понятно, станет ли Фуркад в восьмой раз обладателем Кубка мира. Француз лидирует в общем зачете перед последним стартом в карьере — гонкой преследования в Контиолахти.