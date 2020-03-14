Английская Премьер-лига приостановила турнир из-за коронавируса. Лига рассчитывает возобновить чемпионат 4 апреля. Однако существует вероятность, что если сезон доигран не будет, «Ливерпуль» все равно могут признать чемпионом Англии

Как отмечает The Telegraph, практически все клубы АПЛ готовы отдать титул чемпиона Англии «Ливерпулю» в случае, если сезон так и не будет доигран.

Напомним, что в пятницу английская Премьер-лига опубликовала официальное заявление, в котором сообщила о приостановке турнира.

В данный момент «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в копилке 82 очка. Команда Клоппа опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 25 очков.