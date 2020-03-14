Работники пустующих из-за коронавируса арен несут большие убытки из-за отсутствия матчей. Экс-голкипер СКА Сергей Бобровский пообещал компенсировать всем сотрудникам арены в Санрайзе их финансовые потери. Вратарь выделил на это 100 тысяч долларов.

Об этом сообщил обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Отличный жест. Сергей Бобровский, видя пожертвования игроков НБА, пообещал выделить 100 тысяч долларов на зарплату работникам арены, которые лишились мест из-за вынужденной паузы в НХЛ. Одноклубники Бобровского также стремятся соответствовать этой сумме», — сообщил он.

Этот поступок восхитил североамериканских фанатов, которые критиковали Бобровского за не самую хорошую игру.

К Бобровскому готовы присоединится и партнеры по «Флориде». А потери сотрудникам арены в Нью-Орлеане компенсирует звезда НБА Зайон Уильямсон.

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