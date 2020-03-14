Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев уверяет, что российский биатлонист Александр Логинов не будет заканчивать карьеру. Ранее 28-летний биатлонист намеревался завершить карьеру из-за травли по поводу его допингового прошлого.

Драчев отметил, что не общался с Логиновым после чемпионата мира. Тем не менее, чиновник не сомневается, что он спокойно отработает и отдохнет до мая, а затем приступит к работе, несмотря на нападки.

«Я думаю, он продолжит, потому что это спортивная жизнь великих теперь уже, Александр стал чемпионом мира, у нас немного таких в личных дисциплинах. Поэтому он должен помочь команде вырастить еще таких же спортсменов, как он», — приводит слова Драчева ТАСС.

Напомним, что заключительный этап Кубка мира в Холменколлене будет отменен из-за разыгравшегося коронавируса.