Нападающий сборной России Денис Черышев вместе с партнерами по испанской «Валенсии» будет проверен на коронавирус. Испанский клуб, как и остальные по всему миру, приостановил тренировки. Команде не будет тренироваться две недели из-за пандемии коронавируса.

Как отмечает пресс-служба клуба, каждый игрок получил индивидуальный план подготовки и пищевую диету. По соображениям безопасности футболистам посоветовали не давать автографы и не фотографироваться с фанатами.

Матчи испанской Примеры, как и Сегунды, были приостановлены из-за коронавируса на 15 дней.

Напомним, вспышка коронавируса возникла в Китае в конце прошлого года. С тех пор от вируса умерло порядка 4,5 тысяч человек, при этом большинство выздоровели.