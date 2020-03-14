В центре внимания прогнозов Nevasport встреча «Зенита» и «Урала» в рамках 22-го тура РПЛ.

Команда Сергея Семака, не забив в двух матчах подряд на своем поле, делает третью попытку одержать победу. По мнению главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, «Зенит» должен одерживать уверенную победу. Радимов считает, что «Урал» — это не «Уфа», которая всеми силами играет от обороны. Команда из Екатеринбурга просто не умеет это качественно делать. Можно сделать вывод, что у «Зенита» будет больше пространства на чужой половине. Радимов уверен, что «Зенит» порадует болельщиков большим количеством голов в ворота соперника. Поможет и возвращение в форму Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

Согласен с Радимовым и комментатор Константин Генич. По его словам, у «Зенита» понятная задача — надо выигрывать, чтобы вернуть веру болельщикам, что «Зенит» — лидер российского футбола. К тому же, подбираются конкуренты: если «Зенит» снова потеряет очки, а «Краснодар» победит «Сочи», отрыв будет незначительным. Генич уверен, что противостоять мотивации «Зенита» «Урал» не сможет, прогнозируя варианты — «обе забьют в обоих тайма» и победу «Зенита» с разницей в два мяча.