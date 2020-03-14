Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил решение Мартена Фуркада закончить спортивную карьеру. Решение француз огласил в пятницу, 13 марта.

По словам Тихонова, очень жаль, что Фуркад завершается карьеру, тот за него болел. Фуркад, по словам Тихонова, достойно провел спортивную карьеру и пожелал ему крепкого здоровья, а также «развития французского биатлона, в отличие от российского».

«Мартен — легенда биатлона, трибуны его столько лет поддерживали», — приводит слова Тихонова Sport 24.

Напомним, что Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером Олимпийских Игр. Биатлонист тринадцать раз становился чемпионом мира и семь раз побеждал в Кубке мира, который в субботу может выиграть во восьмой раз.