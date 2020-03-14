Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо подверг критике Международную федерацию лыжного спорта (FIS) за низкую оперативность отмены этапа Кубка мира в Квебеке. FIS объявили об отмене этапа в Канаде лишь после отказа большинства сборных участвовать в гонках из-за вспышки коронавируса.

По словам Клэбо, спорт и победы на Кубках мира не имеют сейчас значения. Самое важное — сосредоточиться на том, чтобы сделать много правильных вещей, чтобы покончить с коронавирусом.

Клэбо посетовал на то, что FIS потребовалось много времени, чтобы они поняли серьезность происходящего.

«Они ставят соревнования Кубка мира превыше жизни и здоровья. Это просто неприемлемо. Они выставляют лыжные гонки в негативном свете. Я рад, что норвежская федерация была сильна и ясна в этом вопросе и показала, что важно и что не важно в эти дни», — цитирует Клэбо NRK.

Клэбо подчернкул, что FIS строго неправа, поскольку даже канадские лыжники не стали выступать на домашней трассе. Норвежский лыжник отметил, что испытывает еще большую уверенность в своей позиции в отношении этапов в США и Канаде.

Напомним, по итогам завершившегося сезона обладателем Кубка мира стал россиянин Александр Большунов, опередивший Клэбо на 495 очков.