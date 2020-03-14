Слушания по делу в Спортивном арбитражном суде по делу Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства может быть отложено до конца весны из-за вспышки коронавируса. Прежние сроки заседания — конец апреля.

По словам министра спорта Олега Матыцина, история с коронавирусом может сдвинуть сроки этого дела. Кроме того, все усилия принимаются и российских спортсменов должны защитить на Олимпийских играх в Токио, если они пройдут.

«Пока Международный олимпийский комитет не делал никаких заявлений об отмене или переносе, национальная команда России будет участвовать со всеми национальными атрибутами», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, исполком WADA 9 декабря единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса и введение санкций в отношении российского спорта из-за манипуляций с базой данных Московской лаборатории.