«Зенит» на своем официальном сайте сообщил, что сегодняшний матч 22-го тура РПЛ с «Уралом» посетят до 50 тысяч человек. Среди них будет 200 болельщиков из Екатеринбурга.

Напомним, что это будет последняя игра со зрителями на «Газпром-Арене». Из-за возможной эпидемии коронавируса до 30 апреля будут ограничены все массовые мероприятия количеством зрителей до 1000 человек. До этого времени «Зенит» сыграет дома с «Крыльями Советов», «Сочи» и «Спартаком».

Учитывая, что все национальные чемпионаты Европы прекращены, с большой вероятностью, это будет и вовсе последняя игра «Зенита» перед вынужденной паузой в чемпионате.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на шесть очков.

Встреча «Зенит»-«Урал» пройдет сегодня, в субботу, на «Газпром-Арене». Начало матча в 16.30 по московскому времени.