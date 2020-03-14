Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема пообщался с болельщиками через инстаграм, где признался, что ему не нравится жить в заперти. Напомним, француз в данный момент находится на домашнем карантине по рекомендации испанского клуба.

«Я в своём саду, делать вообще нечего. Ощущение такое, будто я нахожусь в фильме „Я — легенда“», — отметил Бензема в видео послании.

Отметим, что текущие розыгрыши чемпионата Испании всех дивизионов были остановлены минимум на две недели. Такое решение было принято властями из-за угрозы распространения в стране коронавируса.

Вирус COVID-19 была обнаруже в Китае в конце прошлого года. По некоторым данным, от него скончалось порядка 4,5 тысяч человек. А излечилось более 70 тысяч.