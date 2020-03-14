Игра 22-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром» состоится без зрителей на трибунах. Причина все та же — коронавирус.

Постановление от 13 марта подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев — о том, что на территории края массовых мероприятий не должно быть более 1000 человек. Информация о недопуске болельщиков на стадион написана на официальном сайте РПЛ.

Отметим, что «Краснодар» отстает от «Зенита» на шесть очков, занимая второе место в РПЛ. «Сочи» после победы над «Оренбургом» удалось покинуть зону вылета турнира.

Встреча «Сочи»-«Краснодар» должна пройти на стадионе «Фишт» в Сочи 15 марта, начало в 14.00 по московскому времени.