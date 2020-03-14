Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвел итоги сезона, в котором оценил выступления петербургской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт. По словам Драчева, россиянка могла добиться более серьезных успехов, позволь ей состояние здоровье.

Драчев отметил, что Юрлова-Перхт великолепно провела сезон и если не болезнь после Анси, то уверенно бы прошла и январский этапы. Это позволило бы и сборной России побороться в зачетном плане в Кубке наций, поскольку без лидера во многих гонках сражаться тяжело.

«Она только-только подошла к чемпионату мира и на каждой гонке боролась, у неё на каждой гонке были возможности быть в призёрах. Продолжаем возлагать большие надежды на неё на следующий год», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Отметим, что заключительный этап Кубка мира в Холменколлене был отменен из-за разыгравшегося в Европе коронавируса.