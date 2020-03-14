Бывший российский биатлонист Антон Шипулин оценил решение француза Мартена Фуркада завершить спортивную карьеру. О своем решении пятикратный олимпийский чемпион сообщился накануне, в пятницу 13-го марта.

Шипулин посвятил Фуркаду пост в инстаграме, в котором обратился к французу, сказав, что тот уходит из спорта в тот момент, когда еще способен бороться за самые высокие места и не готов ждать, когда не сможет быть в числе лидеров. Шипулин отметил, что делает это вовремя, с честью и достоинством. Однако мировому биатлону будет не хватать Фуркада.

«Ты великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием», — написал Шипулин.

Напомним, что Шипулин завершил свою карьеру в 2018 году.