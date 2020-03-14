Финский «Йокерит» решил отказаться от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с Кубка Гагарина. Как отмечает «Чемпионат», команда не будет проводить серию второго раунда против петербургского СКА. Такое решение связано со вспышкой коронавируса.

Ранее власти Финляндии запретили массовые мероприятия численностью более 500 человек из-за пандемии. Клуб сообщил, что будет проводить матчи без зрителей. Здоровье людей для руководство имело наивысшей приоритет — именно это было написано на официальном сайте.

В первом раунде плей-офф «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4-2. СКА преодолел сопротивление в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подмосковный «Витязь» — 4-0.

Серия СКА — «Йокерит» должна была стартовать 17 марта в Санкт-Петербурге.