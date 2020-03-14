Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал завершение карьеры французской легенды биатлона Мартена Фуркада. Тот заявил о своем решении в пятницу, 13 марта, удивив своим решением Губерниева.

По словам комментатора, для него это стало неожиданностью. Губерниев ожидал, что Фуркад побегает до следующей Олимпиады. Но по-видимому, с точки зрения комментатора, у француза изменилось психологическое восприятие ситуации и внутри что-то оборвалось.

«Это большая потеря для биатлона. С моей точки зрения, Мартен уходит рано. Но мы уважаем его решение и будем сегодня смотреть за отличной схваткой. Я в этом смысле не болею ни за Йоханнеса, ни за Фуркада, я болею за Кубок Мира. Пусть сильнейший победит», — приводит слова Губерниева Sport 24.

Фуркад имеет возможность выиграть свой восьмой Кубок мира. Для этого ему нужно успешно выступить в гонке преследования в Контиолахти.