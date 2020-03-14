Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил свое мнение о возможном переносе чемпионата Европы. По мнению комментатора, нельзя отменять турнир.

Орлов отметил, что УЕФА обратился к руководителям европейских страны, чтобы способствовать проведению чемпионата Европы. Орлов считает, что нельзя допускать, чтобы жизнь останавливалась.

Орлов заметил, что нужно проводить турнир, пусть и без зрителей. А иначе паника — все будут дома сидеть и бояться.

«Мы, здравомыслящие люди, должны прийти к чему-то одному. Как жить дальше? Нельзя закрываться, нельзя уходить совсем в сторону. Нельзя ломаться от этой болезни», — подчеркнул Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Официальное решение о том, что будет с Евро-2020 УЕФА огласи на конференции 17 марта.