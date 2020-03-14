Главный тренер СКА Алексей Кудашов на открытой тренировке рассказал, что в команде понимают всю сложность ситуации с коронавирусом. При этом наставник, видимо, пока не знает о решении «Йокерита» сняться с чемпионата.

Кудашов заявил, что ситуация с коронавирусом есть, ее серьезность СКА понимает и принимает все ограничения.

«Наша задача хорошо подготовиться к серии. Вариант с переносом игр в «Хоккейный город» не рассматривался», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

Серия СКА — «Йокерит» должна была стартовать 17 марта в Санкт-Петербурге. Однако, по версии того же «Чемпионата, финский клуб отказался от дальнейшего участия в Кубке Гагарина.