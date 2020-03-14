В финском Контиолахти стартовала заключительная гонка биатлонного сезона. Гонка преследования проходит без зрителей из-за вспышки коронавируса.

Также эта гонка является заключительной для француза Мартена Фуркада, который накануне объявил о завершении карьеры. Француз стартует под вторым номером и имеет возможность одержать победу в общем зачете Кубка мира. Для этого ему нужно не проиграть много очков норвежцу Йоханнесу Бе, который начнется бежать под первым номером.

Всего в гонке принимают участие 60 спортсменов. Российских спортсменов пятеро. Матвей Елисеев стартует — 14-м. Александр Логинов под 18-м номером. Евгений Гараничев под 31-м. Эдуард Латыпов под 36-м. Саид Халили под 42-м.