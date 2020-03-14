В пресс-службе КХЛ опровергли новость о том, что финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в Кубке Гагарина из-за угрозы коронавируса. Во втором раунде плей-офф «джокеры» должны были противостоять СКА.

«Информация неверная, ХК «Йокерит» не отказался от дальнейшего участия в розыгрыше плей-офф», — приводит слова пресс-службы Sport 24.

В КХЛ отметили, что лига ведет консультации со всеми клубами и заинтересованными сторонами и постоянно мониторит ситуацию. О своих решениях КХЛ обязательно оповестит СМИ и болельщиков. КХЛ просит пользоваться информацией, опубликованной на официальных сайтах клубов и лиги.

Серия между СКА и «Йокеритом» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.