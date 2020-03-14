Хоккеисты СКА Антон Белов, Иван Морозов Евгений Кетов рассказали, как готовятся ко второму раунду плей-офф Кубка Гагарина с «Йокеритом». Прежде всего, каково им тренироваться в условиях постоянных новостей о коронавирусе, который провоцирует матчи без зрителей или вовсе отмену игру.

Защитник Антон Белов отметил, что у каждого теперь отдельные бутылки и полотенца. В команде принимаются превентивные меры: микрофоны не трогают, стараются ничего не подцепить.

Евгений Кетов отметил, что в команде убирают околохккейные вещи и готовятся как всегда — тренируются в зале, на льду, поиграли двусторонку, чтобы не потерять игровой ритм.

Форвард Иван Морозов рассказал, что в команде теперь не здороваются за руку. А сами руки чаще моют. При этом каждый пьет из своей бутылки и вытирается собственным полотенцем.

Серия против «Йокерита» должна начаться 17 марта.