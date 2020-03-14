Знаменитый норвежский лыжник Петер Нортуг рассказал, почему россиянин Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира.

По словам Нортуга, Большунову удалось прибавить за счет тактики. Норвежец отметил, что Большунов и раньше быстро бегал, но не всегда принимал верные решения на трассе. Сейчас же Большунов очень грамотно ведет гонку, поэтому его очень сложно обыграть. При этом Большунов стал опытнее.

«Норвежская команда старалась остановить его, но это очень тяжело сделать, когда соперник в отличной форме и не ошибается в тактическом плане. У Норвегии было много побед в этом сезоне, но Большунов выступал очень стабильно, а когда Клебо сломал палец, стало понятно, что Кубок мира, скорее всего, завоюет россиянин», — приводит слова Нортуга «Чемпионат».

Напомним, что Большунов досрочно завоевал Кубок мира после того, как норвежцы отказались от дальнейшего выступления на Кубке мира. Вскоре отменили и этапы в Канаде и США.