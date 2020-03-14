В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» стартовал футбольный матч между «Зенитом» и екатеринбргуским «Уралом». Игра началась в 16:30 по московскому времени, команды встречаются в рамках 22-го тура чемпионата России.

Ранее тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав на игру, место в воротах занимает Андрей Лунев.

Матч проходит при заполненных трибунах, так как Петербурге еще не вступил в силу запрет на проведение массовых мероприятий: он начнет действовать с понедельника, 16 марта. На сегодняшнем матче ожидается присутствие 50 тысяч болельщиков.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.