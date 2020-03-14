Российская фигуристка Мария Сотскова поделилась мнением о четверных прыжках в женском одиночном катании.

Она подчеркнула, что российские фигуристки давно являются самыми сильными в мире. Четверные прыжки вошли в женское катание довольно резко, однако россиянки и раньше отличались сильным катанием, уверена Сотскова.

По мнению спортсменки, совмещать техническую составляющую с красивым катанием сложно, но реально, если тренер и спортсмен будут контролировать это.

«В свое время я тоже пыталась прыгать четверной, были хорошие попытки, но я никогда не зацикливалась на этом. Не было такого, что я прямо целенаправленно иду учить четверной», — заявила Сотскова в программе «Диалог».