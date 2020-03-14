Норвежский биатлонист Йоханнес Тиннес Бё стал победителем общего зачета Кубка мира в сезоне-2019/20, который досрочно завершился сегодня, 14 марта.

Его преимущество над ближайшим преследователем Мартеном Фуркадом составило всего два балла. В заключительной гонке сезона Бё не смог побороться за медали, заняв четвертое место. Все призовые места достались сборной Франции: Фуркад стал первым, Кентен Фиойн-Майе — вторым, Эмильен Жаклен — третьим.

При подсчете баллов учитывалось то, что сезон завершается досрочно: из-за этого у Фуркада вычли результаты двух гонок. У Бё ничего не вычитали, так как он пропускал этапы из-за рождения ребенка.

Для Фуркада сегодняшняя гонка стала последней в карьере: накануне он объявил, что уходит из профессионального спорта.