Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает, что отказ норвежцев от участие в заключительных этапах Кубка мира не омрачил бы триумф россиянина Александра Большунова, даже если бы сезон не завершили досрочно.

«Абсолютно неважно, что Большунов стал обладателем Кубка мира в тот момент, когда норвежцы решили не ехать в Канаду», — заявил Легков, слова которого приводят «Известия». Он подчеркнул, что никто не будет вспоминать об этом, анализируя успех россиянина.

Легков добавил, что Большунов заранее обспечил себе большой отрыв по очкам в общем зачете, поэтому отказ норвежцев лететь в Северную Америку сыграл бы очень небольшую роль.

«Он все равно обязательно бы выиграл Кубок мира. Выиграл бы и без этого отказа Норвегии от участия», — сказал Легков.

Напомним, сезон был завершен досрочно из-за эпидемии коронавируса. Однако еще до отмены последних этапов норвежцы отказались от участия.