Нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в матче 22-го тура с «Уралом». Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», Азмун вывел «сине-бело-голубых» вперед на 9-й минуте встречи.

Для «Зенита» этот гол стал первым в рамках чемпионата России после зимней паузы. Две предыдущие встречи — с «Локомотивом» и «Уфой» — петербуржцы сыграли вничью со счетом 0:0.

Напомним, несмотря на пандемию коронавируса, матч с Санкт-Петербурге проходит при заполненных трибунах. Ожидалось, что игру посетят около 50 тысяч болельщиков. Запрет на проведение массовых мероприятий в городе ещё не вступил в силу: он начнет действовать с понедельника, 16 марта.