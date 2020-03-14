Петербургский «Зенит» на своем поле обыгрывает «Урал» в первом тайме матча 22-го тура чемпионата России. К 16-й минуте «сине-бело-голубые» отправили в ворота гостей три гола.

На 9-й минуте отличился иранский форвард Сердар Азмун, его гол стал для «Зенита» первым в чемпионате России после зимней паузы. Две предыдущие встречи — с «Локомотивом» и «Уфой» — петербуржцы сыграли вничью со счетом 0:0.

Затем, спустя четыре минуты, автором забитого мяча стал нападающий Артем Дзюба. Ещё три минуты понадобилось Азмуну, чтобы оформить дубль.

Напомним, несмотря на пандемию коронавируса, матч с Санкт-Петербурге проходит при заполненных трибунах. Ожидалось, что игру посетят около 50 тысяч болельщиков. Запрет на проведение массовых мероприятий в городе ещё не вступил в силу: он начнет действовать с понедельника, 16 марта.