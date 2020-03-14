В Контиолахти (Финляндия) стартовала заключительная гонка биатлонного сезона-2019/20. В 17:45 по московскому времени начался женский пасьют на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Посмотреть бесплатную прямую трансляцию можно по ссылке.

Первой на дистанцию отправится представительница Германии Денизе Херрманн, накануне выигравшая спринт. Сборную России будут представлять четыре спортсменки: Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых. Кристина Резцова не попала в топ-60 спринта и не отобралась в пасьют.

Напомним, гонка станет последней в сезоне, так как сингл-микст и смешанные эстафеты, запланированные на воскресенье, были отменены. Также отменен этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Причиной досрочной концовки сезона стала пандемия коронавируса.