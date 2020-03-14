Чемпион мира по биатлону россиянин Александр Логинов сообщил, что не будет завершать карьеру по итогам сезона-2019/20.

Сегодня, 14 марта, Логинов занял седьмое место в пасьюте в Контиолахти — заключительной гонке нынешнего сезона. Он ответил на вопрос, не станет ли эта гонка последней в его карьере.

«Я не говорил о том, что буду завершать карьеру», — заявил Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». Напомним, после скандала на чемпионате мира в Антхольце, когда к Логинову пришли итальянские полицейские, возникли разговоры о том, что россиянин может уйти из спорта.

Что касается сегодняшней гонки, Логинов назвал результат положительным, однако отметил, что можно было побороться за призовые места.

«В ветер немного поторопился», — сказал биатлонист.