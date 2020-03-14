Бразильский нападающий «Зенита» Малком забил первый гол за петербургскую команду в официальных матчах. Во встрече с «Уралом», которая проходит в рамках 22-го тура чемпионата России, Малком сделал счет 4:0.

Ещё один гол забил Артем Дзюба, дублем отметился Сердар Азмун. На данный момент команды играют первый тайм, матч проходит в Санкт-Петербурге.

Для Малкома это пятая официальная игра в составе «Зенита». Он присоединился к «сине-бело-голубым» летом, однако из-за серьезной травмы выбыл на всю первую часть сезона. Во время зимней паузы он окончательно восстановился и принимал участие в товарищеских встречах.