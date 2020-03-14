В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился первый тайм матча «Зенита» с «Уралом». Команды встречаются в рамках 22-го тура чемпионата России, они ушли на перерыв при счете 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого забитого гола стал иранский форвард Сердар Азмун, распечатавший ворота гостей уже на 9-й минуте. Спустя четыре минуты нападающий Артем Дзюба удвоил преимущество петербуржцев, а еще через три минуты Азмун оформил дублем. Четвертый гол записал на свой счет бразилец Малком, который впервые отличился за «Зенит» в официальных матчах.

Напомним, несмотря на пандемию коронавируса, матч в Санкт-Петербурге проходит при заполненных трибунах. Запрет на проведение массовых мероприятий в городе вступит в силу в понедельник, 16 марта.