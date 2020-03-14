Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева прокомментировала решение француза Мартена Фуркада завершить карьеру.

В эфире телеканала «Матч ТВ» она призналась, что была готова к такому итогу еще в середине сезона, так как с их командой работает французский тренер, долго сотрудничавший с Фуркадом.

Также Домрачева отметила, что ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален был немного разочарован, что Мартен не принял вызов тяжелых ситуаций. По словам Домрачевой, Бьорндален рассчитывал видеть Фуркада на соревнованиях до следующей Олимпиады.

«Понятно, что он уникальный спортсмен, количество его побед неимоверное. Наверное, он не всегда был честен на дистанции с соперниками. Многие запомнят снежные сугробы на ковриках, свое ведение гонки, ускорения перед рубежами – такой завод соперников», — сказала Домрачева.

Напомним, Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере — пасьют в Контиолахти, однако для победы в общем зачете ему не хватило двух очков.