Чемпион мира по биатлону Александр Логинов прокомментировал решение француза Мартена Фуркада завершить карьеру.

«Это удар для биатлона, он сделал очень много для популяризации спорта. Я могу ему пожелать только удачи», – сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После гонки преследования в Контиолахти, которая стала последней в карьере Фуркада, спортсмены пообщались в зоне финиша. Однако Логинов не захотел рассказывать, о чем они говорили

«Оставлю при себе, это личное», — сказал Александр.

Напомним, Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, однако не смог завоевать большой Хрустальный глобус: он уступил Йоханнесу Бё всего два очка. В его активе пять золотых медалей Олимпийских игр и 13 побед на чемпионатах мира.