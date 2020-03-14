Российская фигуристка Алена Леонова представит своё ледовое шоу в Санкт-Петербурге. В число участников вошли чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, чемпион Европы Дмитрий Алиев, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, Мария Сотскова, Макар Игнатов, Александр Самарин и другие спортсмены.

Шоу будет называться «Всё лучшее, что было», оно состоится в Академии фигурного катания 25 апреля. Вход для зрителей будет свободным.

Напомним, 29-летняя Леонова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына. Она является победительницей Универсиады 2015 года, а также серебряным призером чемпионата мира-2012 в Ницце.