Российская фигуристка Алена Леонова представит своё ледовое шоу в Санкт-Петербурге. В число участников вошли чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, чемпион Европы Дмитрий Алиев, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, Мария Сотскова, Макар Игнатов, Александр Самарин и другие спортсмены.
Шоу будет называться «Всё лучшее, что было», оно состоится в Академии фигурного катания 25 апреля. Вход для зрителей будет свободным.
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Только прошло одно шоу, а мы уже готовимся к новому! ⠀ 25 апреля в Академии фигурного катания состоится шоу вице-чемпионки мира, яркой и неподражаемой Алёны Леоновой. Друзья, коллеги и тренеры придут поздравить спортсменку с 25-летием ледовой карьеры и вспомнить все лучшее, что было на этом длинном пути. ⠀ Среди участников: Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Елизавета Туктамышева, Андрей Мозалёв, Мария Сотскова и многие другие. ⠀ Будет тепло, душевно и весело ❤️ ⠀ 25 апреля, 16:00, ул. Туполевская д. 4, ст. м. «Комендантский проспект». Вход бесплатный. ⠀ #АленаЛеонова
Напомним, 29-летняя Леонова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына. Она является победительницей Универсиады 2015 года, а также серебряным призером чемпионата мира-2012 в Ницце.
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