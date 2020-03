View this post on Instagram

Только прошло одно шоу, а мы уже готовимся к новому! ⠀ 25 апреля в Академии фигурного катания состоится шоу вице-чемпионки мира, яркой и неподражаемой Алёны Леоновой. Друзья, коллеги и тренеры придут поздравить спортсменку с 25-летием ледовой карьеры и вспомнить все лучшее, что было на этом длинном пути. ⠀ Среди участников: Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Елизавета Туктамышева, Андрей Мозалёв, Мария Сотскова и многие другие. ⠀ Будет тепло, душевно и весело ❤️ ⠀ 25 апреля, 16:00, ул. Туполевская д. 4, ст. м. «Комендантский проспект». Вход бесплатный. ⠀ #АленаЛеонова